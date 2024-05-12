Вячеслав Борщев.

Началась трансляция поединка между россиянином Вячеславом Борщевым и американским бойцом Чейсом Хупером в рамках турнира UFC on ESPN 56. Вечер ММА проходит на арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США).

В прямом эфире трансляция боя Борщев — Хупер уже доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» данный поединок не покажут, так как в эфире запланирована только трансляция основного карда.

32-летний Борщев в смешанных единоборствах провел 11 боев, в которых одержал 7 побед, потерпел 3 поражения и еще 1 бой завершился вничью. В активе 24-летнего Хупера — 17 поединков, 14 побед и 3 проигрыша.

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