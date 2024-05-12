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Вячеслав Борщев — Чейс Хупер: началась прямая трансляция боя UFC

Борщевым подерется с Чейсом Хупером на турнире UFC on ESPN 56 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Началась трансляция поединка между россиянином Вячеславом Борщевым и американским бойцом Чейсом Хупером в рамках турнира UFC on ESPN 56. Вечер ММА проходит на арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США).

В прямом эфире трансляция боя Борщев — Хупер уже доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» данный поединок не покажут, так как в эфире запланирована только трансляция основного карда.

32-летний Борщев в смешанных единоборствах провел 11 боев, в которых одержал 7 побед, потерпел 3 поражения и еще 1 бой завершился вничью. В активе 24-летнего Хупера — 17 поединков, 14 побед и 3 проигрыша.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Чейс Хупер
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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