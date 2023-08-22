Конор отреагировал на чемпионство О'Мэлли: «Это просто чертово безумие»

Экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) остался под большим впечатлением от победы Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«Посмотрите, как О'Мэлли говорил одно и то же: «Я стану таким же великим, как Конор». А потом он выходит и делает то же самое, что сделал я, — заявил Макгрегор в удаленном сообщении в соцсети X. — Вы меня поняли? Это просто чертово безумие.

Вы видели этот финиш? Он был таким же [как исход боя Макгрегора и Жозе Альдо]. Это безумие, большое уважение. Я, может, и не читал всю книгу, но несколько страниц знаю назубок. Этого нельзя отрицать".