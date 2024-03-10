Малыхин рассказал, из-за чего переживал во время боя Яна с Ядонгом

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) признался, что нервничал во время первого раунда боя Петра Яна (17-5) и Сонг Ядонга (21-7).

«Я переживал в первом раунде, немножко он [Ян] разведку чуть дольше проводил, чем я думал. Все-таки я видел его форму, и он здесь [в Таиланде] в первых раундах газовал. По два-три человека менялось. Я думал, он сразу газонет. Но вот пауза меня немножко заставила все равно понервничать. Я побегал, круги понаматывал, покричал. Но второй-третий раунд порадовали. Хорошо работал. Апперкоты заходили, от борьбы стал защищаться хорошо, вставал, сам даже пару тейкдаунов сделал. Закончил в борьбе», — сказал Малыхин «СЭ».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.