Малыхин: «Что вы теперь скажете?! Все четко Петя сделал!»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) уверен, что Таиланд — это идеальное место для подготовки к бою.

«Что мне сразу бросилось в глаза, когда я зашел в зал, так как я Петю не видел, большую часть времени нахожусь в Таиланде, так это его физическая форма, — сказал Малыхин «СЭ». — Он стал, ну, наверное, в два раза больше, чем тот Петр, которого я видел в предыдущих подготовках. Плечи, руки, даже сейчас он выходил на бой, у него руки такие хорошие.

Видно, что человек хорошо восстановился ментально, что его не тревожили травмы, как в прошлых боях. Он не идет отрабатывать контракт, как многие, когда у них спад или настроение не то. А я видел, что он именно хочет выиграть, что у него есть огонь, спортивная злость, он выкладывался на спаррингах. И я сразу говорил, что все будет отлично.

А что касаемо подготовительного лагеря, Таиланд — это идеальное место. Все говорят: «Летим в Дагестан», так весь Дагестан здесь, кому лететь? Дагестан весь здесь, в Таиланде. На спортивную улицу зайди, там один Дагестан, Осетия, Чечня, Казахстан, и в Казахстан не надо лететь, казахи уже блокпост поставили перед тайцами, по 100 тенге за въезд берут. Я говорю, пацаны, остановитесь, ну хоть бы остров немножко оставьте, говорю, чтобы пацаны спокойно ходили.

Так что здесь все есть: питание, море, восстановительные [процедуры], хорошие клиники лечат травмы, есть хорошие витамины. Плюс еще здесь смертная казнь за подделку витаминов. Здесь ты даже в аптеке не можешь взять подделку. Здесь все витамины настоящие. Если ты берешь витамин С, то он точно будет витамином С, там будет тысяча, а не 20 процентов от витамина С. Сама аура, когда ты заходишь в зал «Тайгера», заточена на работу. Все заинтересованы, весь тренерский состав, кто чем может, всегда тебе поможет, всегда подойдут, подскажут.

Я в Таиланде только прибавляю. Почему-то на неудачах сильно все акцентируются. Не дай бог где проиграть у нас, и все сразу: «Ой, то не так». Куча появляется ребят, которые говорят: «Надо было сделать так, надо было сделать сяк». Ну а что вы теперь скажете, братцы? Как надо было делать? Все четко Петя сделал. Все нормально сейчас. Пускай все возвращаются с хорошими комментариями, с поддержкой, потому что Пете сейчас это надо. Почувствовать вкус победы, куража, огня. Я думаю, что следующий бой он вообще просто проедет [соперника]».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.