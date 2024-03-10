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10 марта, 10:40

Малыхин: «У О'Мэлли Ян выиграл, а Стерлингу вообще повезло»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) считает, что в реванше с Мерабом Двалишвили (17-4) и Шоном О'Мэлли (18-1) Петр Ян (17-5) выступит по-другому.

«Я думаю, что в следующем бою с Мерабом будет совершенно другой Петя. И я верю, верю, что Петя может пояс выиграть. Что вот такой Петя, который будет мотивирован, который будет тренироваться, как он тренировался в этом лагере, безусловно, это топ.

Если мы возьмем все бои, в которых подняли руки другим бойцам, кроме Мераба, там Петя полуживой был из-за травм, все остальные — это близкие бои. О'Мэлли он выиграл, там ему подарили победу. Шоколадному [Алджамейну Стерлингу] вообще повезло. В первом бою он просто убивал его в одну калитку. Не знаю, как звезды сошлись, удача к нему пришла в тот момент. Так что Петя — это топ, это топ-боец. И тем самым обидно мне было смотреть, как люди пишут то, что не заслуживает Петя в свой адрес. Сомнения какие-то. Но я думаю, что сейчас все поменяется», — сказал Малыхин «СЭ».

Ян победил Сонг Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Анатолий Малыхин
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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