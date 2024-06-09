Стерлинг — о своем бое с О'Мэлли: «Шон дрался с инвалидом»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) заявил, что в бою с действующим чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) он не был здоров.

«О'Мэлли очень талантлив, но меня раздражает, когда он знает, что у него был бой с инвалидом. Это выглядит грубо, но это чистая правда. Он был лучше конкретно в тот вечер, но дайте мне время, и это даже не будет близкий бой. С нетерпением жду, когда он наконец-то сразится с Мерабом [Двалишвили]», — написал Стерлинг в соцсети X.

О'Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде на UFC 292. Бой состоялся 19 августа 2023-го в Бостоне, США.