Булыкин: «Мне жаль, что в РПЛ не тренируют такие личности, как Аленичев, Титов и Черчесов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что многие известные в прошлом футболисты не востребованы в качестве тренеров, потому что не могут найти контакт с руководителями клубов РПЛ.

«Это на самом деле проблема. Мне жаль, что в российской лиге не тренируют такие личности, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, тот же Андрей Тихонов работает в ФНЛ. Ну вот, если он выведет «Енисей» в Премьер-Лигу, тогда посмотрим.

Но все равно это все топовые люди, тренеры, прошедшие в футболе большой путь. Порой руководители наши клубов не могут найти с такими общий язык. Они же не разбираются так хорошо в футболе. На этой почве возникают конфликты», – цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он покинул в 2019 году. Титов входил в штаб Аленичева в красноярском клубе. Черчесов в июне возглавил сборную Казахстана.