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Булыкин: «Мне жаль, что в РПЛ не тренируют такие личности, как Аленичев, Титов и Черчесов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что многие известные в прошлом футболисты не востребованы в качестве тренеров, потому что не могут найти контакт с руководителями клубов РПЛ.

«Это на самом деле проблема. Мне жаль, что в российской лиге не тренируют такие личности, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, тот же Андрей Тихонов работает в ФНЛ. Ну вот, если он выведет «Енисей» в Премьер-Лигу, тогда посмотрим.

Но все равно это все топовые люди, тренеры, прошедшие в футболе большой путь. Порой руководители наши клубов не могут найти с такими общий язык. Они же не разбираются так хорошо в футболе. На этой почве возникают конфликты», – цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он покинул в 2019 году. Титов входил в штаб Аленичева в красноярском клубе. Черчесов в июне возглавил сборную Казахстана.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Булыкин
Егор Титов
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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