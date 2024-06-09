Джон Аник: «Порье заинтересует бой с Нейтом Диасом»

Комментатор UFC Джон Аник считает, что четвертый номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-9) согласится выйти в октагон еще раз ради боя с экс-бойцом лиги Нейтом Диасом (21-13).

«Дастин все еще чертовски хорош. У него есть интеллект, а ведь прошлым летом он был нокаутирован Джастином Гейджи и ему только что разбили лицо в бою с Исламом Махачевым. Поэтому я думаю, что бой с Нейтом Диасом — это единственный бой, который, на мой взгляд, мог бы заинтересовать Дастина», — сказал Аник на The Anik & Florian Podcast.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.