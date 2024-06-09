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Сегодня, 05:05

Джаред Каннонир — Нассурдин Имавов: смотреть трансляцию боя UFC в прямом эфире

Начался бой между Каннониром и Имавовым на UFC Fight Night 242
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джаред Каннонир.
Фото Global Look Press

Начался поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннониром и французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242. Вечер ММА проходит на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США).

Следить за главным боем вечера ММА можно на телеканале «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также турнир можно смотреть на официальном онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке.

Каннонир в ММА провел 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

На счету Имавова — 18 поединков, 13 побед и четыре проигрыша.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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