UFC on ESPN 57: Имавов нокаутировал Каннонье и другие результаты турнира

В KFC Yum! Center в Кентукки, США, завершился турнир UFC on ESPN 57, в главном бою которого Нассурдин Имавов (14-4) победил Джареда Каннонье (17-7) техническим нокаутом в четвертом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Нассурдин Имавов (Франция) победил Джареда Каннонье (США) — TKO, 4-й раунд.

Полутяжелый вес: Доминик Рейес (США) победил Дастина Джейкоби (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Рауль Росас (США) победил Рикки Турсиоса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Брунно Феррейра (Бразилия) победил Дастина Штольфуза (США) — KO, 1-й раунд.

Средний вес: Захари Риз (США) победил Джулиана Маркеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Пунахэле Сориано (США) победил Мигеля Баезу (США) — Единогласное решение судей (30-25, 30-25, 30-27).

Предварительные бои:

Легкий вес: Людовит Клайн (Словакия) победил Тиаго Мойзеза (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Карлос Прэйтес (Бразилия) победил Чарли Радтке (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Брэд Катона (Канада) победил Джесси Батлера (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Монтана Де Ла Роса (США) победила Андреа Ли (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Даниэль Маркос (Перу) победил Джона Кастанеду (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Промежуточный вес: Дениз Гомес (Бразилия) победила Эдуарду Моуру (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Тэйлор Лапилус (Франция) победил Коди Стэманна (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Минимальный вес: Пужа Томар (Индия) победила Райанни дос Сантос (Бразилия) — Раздельное решение судей (30-27, 27-30, 29-28).