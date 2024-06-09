Алькарас выше «Большой тройки». В 21 год собрал «Шлемы» на всех покрытиях

В драматичном финале французского «мейджора» переиграл Александра Зверева.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Карлос Алькарас — чемпион «Ролан Гаррос» — 2024! В двух заключительных сетах финала 21-летний испанец буквально деклассировал Александра Зверева, позволив взять ему всего три гейма. Хотя в первых трех партиях немец играл прекрасно, но для общего успеха этого не хватило. Карлитос стал всего третьим действующим игроком с ТБШ на трех покрытиях.

Обмен сетами

В личных встречах Зверев вел 5:4, при этом дважды обыграв экс первую ракетку мира на турнирах «Большого шлема». Немец был сильнее испанца в четвертьфиналах «Ролан Гаррос» — 2022 и Australian Open-2024 . Алькарас остановил продвижение Александра в 1/4 финала US Open-2023, а также выиграл их последнюю битву на любимом Индиан-Уэллсе-2024.

Для Алькараса это был уже третий финал турнира «Большого шлема» — он собрал решающие матчи ТБШ на всех покрытиях раньше «Большой тройки» (21 год 33 дня, Рафа Надаль добился этого в 22 года, Новак Джокович и Роджер Федерер — в 24). Еще важный момент: предыдущие попытки забрать «Шлем» Карлитос уверенно реализовал. В 2022 году переиграл Каспера Рууда в Нью-Йорке, а в прошлом сезоне завоевал трофей на Уимблдоне, переиграв самого Джоковича.

Александр Зверев переживает поражение. Фото Reuters

Для Зверева это была вторая попытка поднять над головой ТБШ. В 2020 году он был максимально близок к цели. Вел 2:0 по сетам у Доминика Тима, а в пятой партии подавал на матч, но все же проиграл австрийцу американский «мейджор». В этот раз у Зверева были все предпосылки забыть ту неудачу. Да, он не являлся фаворитом у букмекеров, но кто выиграл последний грунтовый турнир перед «Ролан Гаррос»? Правильно, в Риме первенствовал Зверев, а Алькарас не впечатлял на грунте. В связке «мастерсов» Мадрид — Рим у него был только четвертьфинал. В Италии Карлос решил не играть из-за травмы бедра. В Париже испанец признавался, что уже не испытывает никаких проблем со здоровьем, но так ли это было на самом деле? Тем более пятисетовая битва с Янником Синнером явно не осталась не замеченной для организма.

Немец выиграл свой полуфинал гораздо проще. В начале третьей партии Рууд вызвал на корт врача, пожаловавшись на боли в животе, и после этого проиграл две партии практически без борьбы. Однако Зверев тяжело входил в тот матч, проиграв норвежцу стартовый сет. Также получилось и в финале.

В первом сете Карлос взял три (!) брейка. А когда во второй партии он повел 40:0 на своей подаче, то показалось, что матч близится к завершению. Однако Александр сравнял счет и даже сумел заработать три брейк-пойнта в этом гейме. После очень долгого дьюса Алькарас все-таки защитил свою подачу, но уже в следующих геймах стало понятно, что его игра разладилась. В пятом гейме Зверев заработал еще два брейк-пойнта и на этот раз их реализовал (3:2). В этот момент немец настраивался на каждый мяч, выверял точные удары, перестал ошибаться. Так он закрепил свое преимущество, а следом сделал второй брейк. У Александра заработал коронный форхенд, а Карлос на брейк-пойнте сделал двойную ошибку (5:2). После этого сравнять счет уже было делом техники.

Эмоции Карлоса Алькараса после победы. Фото Reuters

Нервы подвели

В третьей партии Зверев продолжил действовать с позиции силы, увереннее забирал свои геймы, но маятник преимущества неожиданно качнулся в пользу Алькараса. Испанец играючи забрал шестой гейм (4:2) и вскоре повел со счетом 5:2, отыграв два брейк-пойнта. Зверев выглядел подавленным, но тут уже он удивил, сделав обратный брейк (5:4). А сравнял счет геймом под ноль, дважды сделав мощнейший эйс (две подачи под 240 км/ч). Тут уже дрогнул Алькарас — второй раз проиграв свою подачу, он затеял яростный спор с арбитром на вышке.

Зверев вышел подавать на сет, повел 30:0, но уверенно взять гейм не получилось. На сетболе Александр разволновался (долго не мог подать, заставив публику свистеть), а на «ровно» позволил сопернику заработать брейк-пойнт. На помощь пришла первая подача и удача. Немец несколько раз подал в линию и на втором сетболе все-таки забрал третий сет.

Однако в первом гейме четвертой партии при счете 15:15 Зверев допустил ошибку и зачем-то начал спорить со своим отцом. Как итог, уже через 10 минут он проигрывал 0:3. В Алькараса в тот момент как будто вселился Надаль. Лучшая версия короля грунта. Второй брейк он оформил идеальным дропшопом (4:0). Но при счете 4:1 Карлос вызвал на корт физиотерапевта, который несколько минут массировал ему проблемное левое бедро. Однако на его игре это не сказалось. Испанец забрал еще два гейма и перевел матч в решающий сет.

Пятая партия в финале «Ролан Гаррос» была сыграна впервые с 2021 года. Тогда Джокович отыгрался с 0:2 со Стефаносом Циципасом и выиграл свой второй французский «мейджор». Статистика побед в пятом сете была в пользу Алькараса — 11 побед и всего одно поражение. У Зверева — 20 на 9. Так что именно Карлитоса можно было назвать условным фаворитом в этой серии пенальти. И первым оплошность допустил именно немец.

Карлос Алькарас с чемпионским кубком «Ролан Гаррос». Фото Reuters

Дважды ошибся у сетки и позволил сопернику сделать быстрый брейк (2:1). Правда, тут же заработал три брейк-пойнта, но испанец отыгрался, а затем еще дважды спас ситуацию на «ровно». Забрав этот многострадальный гейм, Алькарас завел трибуны, которые до конца матча неистово поддерживали испанца.

В пятом гейме Зверев получил шанс вернуться в игру. Он заработал брейк-пойнт, но реализовать его не получилось (4:2). После этого Александра могло спасти только чудо. А когда Карлос заработал тройной скрытый матчбол, то судьба матча была решена. Эта битва продолжалась 4 часа 19 минут.

В Открытой эре только Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и Рафа Надаль (21) были моложе Карлитоса, когда брали свой третий «Шлем».

— Я хочу обратиться к Саше Звереву, — начал свою победную речь Алькарас. — С началом года ты демонстрируешь отличный уровень тенниса. Я бы даже сказал невероятный. Знаю все, через что ты прошел в последнее время. Теннис еще даст тебе шанс выиграть ТБШ. Еще бы я хотел сказать спасибо своей команде. Плохо чувствовал себя в Мадриде, и у меня были сомнения, стоит ли играть в Париже, но вы дали мне невероятную поддержку. Заставили поверить, что в этом году я могу выиграть «Ролан Гаррос». Называю вас командой, но вы для меня настоящая семья.