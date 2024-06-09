Ковалев: «Наш реванш с Шарой Буллетом будет интересен UFC»

Белорусский боец Владислав «Белаз» Ковалев поделился мнением о возможном реванше с Шарой Буллетом.

«Бойцы из топ-10 среднего веса UFC дадут Шаре конкурентный бой. Там другой уровень, очень сильная оппозиция. Магомедов, конечно, поднабрал, он на хорошем уровне, может драться со всеми. Но на данный момент ему надо драться с равными, рано еще запрыгивать слишком высоко. В таких поединках он может обидно проиграть, будет тяжелее вернуться. Со временем, если не будет сворачивать со своей дороги, подерется и за пояс. Наш реванш с ним в UFC будет очень интересен. И эта история будет интересна организации. За время нашего последнего поединка мы оба подросли», — приводит слова Ковалева MMA.Metaratings.ru.

На счету Ковалева 14 побед и четыре поражения. 8 июня на турнире RCC Hard 8 Ковалев проведет поединок на голых кулаках против Кристиано Фролича.