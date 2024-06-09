Имавов — об остановке рефери в бою с Каннонье: «Это было правильное решение»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (14-4) прокомментировал остановку рефери в бою с Джаредом Каннонье (17-7), которая вызвала вопросы у фанатов и других бойцов.

«Это работа рефери — решать, продолжать бой или нет. Он и так получил много повреждений и получил бы еще больше, если бы бой продолжился. Поэтому я думаю, что остановить бой было правильным решением», — сказал Имавов после боя.

Имавов победил Каннонье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.