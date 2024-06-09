Павлович прибыл в Саудовскую Аравию — бой с Волковым 22 июня

Российский боец UFC Сергей Павлович прибыл в Саудовскую Аравию. Тяжеловес проведет поединок с соотечественником Александром Волковым 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

«Только что прилетел с командой в Эр-Рияд. Продолжим подготовку уже здесь. 10.00 утра уже 41 градус. Обещают до 50. Отличная погода», — написал Павлович в Telegram-канале.

32-летний Павлович провел за карьеру 20 боев, одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.