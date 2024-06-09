Начался турнир UFC Fight Night 242 на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Главный кард ожидается в 03.00 по московскому времени.

В главном бою вечера сойдутся француз Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир. В соглавном событии вечера состоится бой в полутяжелом весе между американцами Домиником Рейесом и Дастином Джейкоби.

Следить за прелимами можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Главный кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». На федеральном канале эфир начнется в 03.00 мск.

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