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UFC Fight Night Каннонир — Имавов: началась прямая трансляция боев турнира

Имавов проведет поединок против Каннонира на UFC Fight Night 242 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джаред Каннонир.
Фото Global Look Press

Начался турнир UFC Fight Night 242 на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Главный кард ожидается в 03.00 по московскому времени.

В главном бою вечера сойдутся француз Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир. В соглавном событии вечера состоится бой в полутяжелом весе между американцами Домиником Рейесом и Дастином Джейкоби.

Следить за прелимами можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Главный кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». На федеральном канале эфир начнется в 03.00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дастин Джейкоби
Доминик Рейес
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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