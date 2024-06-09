Монсон: «Хабиб пользуется большим уважением среди американских спортсменов»

Российский боец ММА и депутат Джефф Монсон в кразговоре с «СЭ» объяснил, за что любят Хабиба Нурмагомедова в Америке.

«Америка любит победителей. И Хабиб, возможно, величайший из них, потому что он никогда не проигрывал в боях ММА. Поэтому он пользуется большим уважением среди американских спортсменов. Американцам нравятся русские люди. Только правительство Америки не любит Россию», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу с непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США).