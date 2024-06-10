Кай Асакура оставил титул RIZIN и подписал контракт с UFC

Экс-чемпион RIZIN в легчайшем весе Кай Асакура (21-4) сообщил, что отказался от титула, чтобы подписать контракт с UFC.

«Я отказываюсь от своего пояса и ухожу в UFC. Я думаю, что скоро будет объявление от UFC. Я официально ухожу», — сказал японский боец на турнире RIZIN.

Асакура завоевал вакантный титул в легчайшем весе 31 декабря 2023-го на Rizin 45, одолев Хуана Арчулету (29-6) техническим нокаутом во втором раунде. При этом Асакура 31 декабря 2019-го на Rizin 20 проиграл действующему бойцу UFC Манелю Кейпе (19-6) техническим нокаутом во втором раунде.