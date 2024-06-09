Рефери UFC Маккарти: «Махачев всегда пытается завершить поединок досрочно»

Известный рефери ММА Джон Маккарти назвал, что его восхищает в действиях чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Каждый раз, когда Ислам переводит соперника в партер, он пытается его финишировать, и это одна из тех вещей, которыми я по-настоящему восхищаюсь в Махачеве. Ислам не просто проводит тейкдауны и контролирует оппонента сверху, он всегда старается завершить поединок досрочно, ищет возможность для выхода на прием. Это именно то, что мы ждем от бойцов», — сказал Маккарти Sportskeeda.

В главном поединке UFC 302, который прошел 1 июня, Махачев победил американца Дастина Порье. Он в третий раз защитил чемпионский пояс легкого веса. Кроме того, эта победа стала для него 14-й подряд в UFC. По данному показателю Ислам обошел Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 13 побед кряду.

Махачев (26-1) сохраняет первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории по версии издания MMAFighting.