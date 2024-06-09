Диллашоу: «Мне бы хотелось чаще видеть Махачева в стойке»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-5) похвалил чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) за бой с четвертым номером рейтинга Дастином Порье (30-8).

«Махачев выглядел в стойке даже лучше, чем Дастин. Хотелось бы видеть Ислама в стойке чаще. В начале боя он потряс Порье и сразу же попытался перевести схватку в партер. Я понимаю его логику: он в этом хорош, у него есть преимущество на земле. Но если бы он нокаутировал своих соперников ударами рук, его бы очень любили как чемпиона.

Махачев стал лучше бить, он хорошо работает в стойке. Мне кажется, ему нужно больше верить в свою стойку, хотя он и так доминирует. Но мне бы хотелось, чтобы он устроил шоу для фанатов. В целом бой был отличным, а удушающий прием Д'Арсе был очень мощный. Махачев настолько хороший борец, что он постоянно делает на него ставку», — сказал Диллашоу в Jaxxon Podcast.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.