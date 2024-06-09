Биспинг: «Нужно отдать Сэндхагену должное за то, что он принял бой с Нумагомедовым»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) многим рискует, приняв бой с 10-м номером рейтинга в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым (17-0).

«Если говорить о претендентах, то Кори Сэндхаген как раз из таких. Он доказал, что является настоящим претендентом, но ему нужно продолжать драться, чтобы утвердиться и получить шанс на бой за титул. Нет никого лучше, нет никого голоднее, нет никого убедительнее, чем Умар Нурмагомедов. Надо отдать должное Кори, потому что он готов выйти на бой с Умаром. Он готов рискнуть всем. Это потрясающий бой», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.

Сэндхаген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.