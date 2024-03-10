Камил Гаджиев: «Хабиб вернется, чтобы подготовить Умара к Петру Яну. Петю обыграют»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему Умар Нурмагомедов является небольшим фаворитом в возможном противостоянии с Петром Яном.

Ранее Нурмагомедов вызвал Петра Яна на поединок после победы бойца над Сонгом Ядонгом.

«Петр Ян на закате карьеры, а Умар [Нурмагомедов] на восходе, — сказал Гаджиев журналистам после открытия академии единоборств имени Камила Гаджиева. — Шансы я бы сказал, что равные с той лишь оговоркой, что, наверное, чуть-чуть Умар фаворит. Знаете, почему? Хабиб, люди вокруг Умара все сделают для того, чтобы у Умара был беспрецедентный лагерь. Они ему создадут все условия: спарринг-партнеры, ведущие специалисты, Хавьер Мендес... Ну, все сделают для него. Я не уверен, что у Пети будет такой лагерь. Поэтому при равных шансов за счет этого фаворит Умар».

«Тут Хабиб его будет лично готовить, — продолжил он. — Что бы ни говорил Хаба, из серии «я больше не в ММА», но к этому бою, думаю, Хаба вернется, чтобы подготовить Умара. А Хаба — серьезнейший стратег в плане боев. Думаю, они все-таки Петю обыграют».

Ян единогласным решением судей выиграл у Ядонга. Бойцы сразились на турнире UFC 299, который проходил в ночь на 10 марта в Майами.