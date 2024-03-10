Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

10 марта, 18:24

Камил Гаджиев: «Хабиб вернется, чтобы подготовить Умара к Петру Яну. Петю обыграют»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему Умар Нурмагомедов является небольшим фаворитом в возможном противостоянии с Петром Яном.

Ранее Нурмагомедов вызвал Петра Яна на поединок после победы бойца над Сонгом Ядонгом.

«Петр Ян на закате карьеры, а Умар [Нурмагомедов] на восходе, — сказал Гаджиев журналистам после открытия академии единоборств имени Камила Гаджиева. — Шансы я бы сказал, что равные с той лишь оговоркой, что, наверное, чуть-чуть Умар фаворит. Знаете, почему? Хабиб, люди вокруг Умара все сделают для того, чтобы у Умара был беспрецедентный лагерь. Они ему создадут все условия: спарринг-партнеры, ведущие специалисты, Хавьер Мендес... Ну, все сделают для него. Я не уверен, что у Пети будет такой лагерь. Поэтому при равных шансов за счет этого фаворит Умар».

«Тут Хабиб его будет лично готовить, — продолжил он. — Что бы ни говорил Хаба, из серии «я больше не в ММА», но к этому бою, думаю, Хаба вернется, чтобы подготовить Умара. А Хаба — серьезнейший стратег в плане боев. Думаю, они все-таки Петю обыграют».

Ян единогласным решением судей выиграл у Ядонга. Бойцы сразились на турнире UFC 299, который проходил в ночь на 10 марта в Майами.

Камил Гаджиев
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
7
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «Лучшую версию Петра Яна мы больше не удивим»

Волкановски заявил, что Ян в бою с Ядонгом повредил ногу в первом раунде
Новости
RSS RSS
Все новости