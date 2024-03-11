Волкановски заявил, что Ян в бою с Ядонгом повредил ногу в первом раунде

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) заметил, что Петр Ян (17-5) в бою с Сонгом Ядонгом (21-7) повредил ногу в первом раунде.

«Петр повредил ногу в первом раунде и вернулся, чтобы выиграть второй и третий! Заметил ли это кто-то еще?» — написал Волкановски в соцсети X, на что Ян ответил: «У тебя хороший глаз, брат». «Надеюсь, ты быстро восстановишься. Поздравляю, брат!» — добавил Волкановски.

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.