Камил Гаджиев: «Лучшую версию Петра Яна мы больше не удивим»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с журналистами оценил выступление Петра Яна в поединке против Сонга Ядонга.

— Если в целом говорить, какое впечатление на вас произвел Петр Ян? Можно ли сказать, что это близко к его максимуму?

— Да. Мы лучшую версию Петра Яна больше не увидим. Это объективно. Тут вопрос не возрасте. Давайте так: наверное, у каждого человека есть свой ресурс, в любом виде спорта. Петя уже много лет в конкурентной весовой категории, гоняя постоянно вес, проводя тяжелые бои, находится на вершине. Наверное, уже тяжело ему.

Петр Ян судейским решением выиграл у Ядонга. Бойцы сразились на турнире UFC 299, который проходил в ночь на 10 марта в Майами.