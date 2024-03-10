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10 марта, 18:11

Камил Гаджиев: «Лучшую версию Петра Яна мы больше не удивим»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с журналистами оценил выступление Петра Яна в поединке против Сонга Ядонга.

— Если в целом говорить, какое впечатление на вас произвел Петр Ян? Можно ли сказать, что это близко к его максимуму?
— Да. Мы лучшую версию Петра Яна больше не увидим. Это объективно. Тут вопрос не возрасте. Давайте так: наверное, у каждого человека есть свой ресурс, в любом виде спорта. Петя уже много лет в конкурентной весовой категории, гоняя постоянно вес, проводя тяжелые бои, находится на вершине. Наверное, уже тяжело ему.

Петр Ян судейским решением выиграл у Ядонга. Бойцы сразились на турнире UFC 299, который проходил в ночь на 10 марта в Майами.

Камил Гаджиев
Петр Ян
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