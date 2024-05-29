Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:08

Оздемир: «Уиттакер — настоящее испытание для Чимаева»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир (19-7) поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Уверен, это будет интересный бой, потому что Хамзат очень хорош в стойке, а Роберт отлично умеет защищаться от борьбы. С Робом просто так не справиться. Хамзат будет идти до конца, он будет пытаться провести тейкдаун, пока тот не сдастся. Это будет интересно. Чимаев дрался с великолепным [Камару] Усманом. Но это был бой средневеса против полусредневеса. Уиттакер станет настоящим испытанием для Хамзата», — сказал Оздемир в интервью Sportskeeda.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Волкан Оздемир
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Крысы, скандальный развод, 20 млн евро и шанс стать мировой звездой. Что происходит вокруг перехода Сафонова в «ПСЖ»
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Порье гордится тем, что снялся в рекламе пива

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости