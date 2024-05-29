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Хабиб будет секундантом Махачева в бою c Порье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец UFC Ислам Махачев подтвердил, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет его секундантом в титульном поединке против американца Дастина Порье.

«Орел приземлился в Джерси, он будет в моем углу. И, честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг», — сказал Махачев на видео, опубликованном в социальных сетях UFC.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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