Мурзаканов подерется с Менифилдом 3 августа в Абу-Даби

35-летний российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов (13-0) проведет четвертый бой в UFC против 36-летнего американца Алонсо Менифилда (15-4) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщает «Вестник MMA».

Мурзаканов победил на Претендентской серии Даны Уайта Матеуса Шеффела (17-11) техническим нокаутом в первом раунде в 2021 году. С тех пор он провел в UFC три боя, два из которых выиграл досрочно, один — единогласным решением судей.

Менифилд прошлый бой проиграл Карлосу Улбергу (10-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в Enterprise Center в Сент-Луисе, США.