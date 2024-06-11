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Гилберт Бернс подерется с Шоном Брэди 7 сентября на UFC Fight Night 243

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-7) встретится с восьмым номером рейтинга Шоном Брэди (16-1) 7 сентября на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает инсайдер Майк Бон в соцсети X.

Джек Делла Маддалена (17-2) победил Бернса техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Брэди победил Келвина Гастелума (17-9) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Гилберт Бернс
Шон Брэди
UFC
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