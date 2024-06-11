Дастин Порье: «Я бы завершил карьеру, если бы выиграл пояс UFC»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) признался, что, если бы он победил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1), то завершил бы карьеру.

«Завершил бы я карьеру, если бы выиграл пояс? Да, с довольным видом. Я собирался положить пояс вместе с перчатками. Все вместе», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.