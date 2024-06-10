Доминик Рейес: «Я лучший полутяжеловес в мире»

15-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес (13-4) эмоционально прокомментировал свою победу над Дастином Джейкоби (19-9), которого он нокаутировал в первом раунде на UFC on ESPN 57.

«Долгожданный момент наконец настал. Я чувствую себя великолепно! Я лучший полутяжеловес в мире и всегда им был. Пора вернуться к делу. Знаете, я никогда не думал: «Я никогда не вернусь к титулу». Я знаю, кто я и на что способен», — сказал Рейес на пресс-конференции.

Рейес нокаутировал Джейкоби в первом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.