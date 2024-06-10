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Сегодня, 19:17

Исмаилов объяснил, почему Алискерову не дают топовых соперников в UFC

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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мыслями, почему Икраму Алискерову не дают топовых оппонентов в UFC.

«Может быть, они в сопернике Алискерова видят угрозу. В свое время Исламу Махачеву дали Армана Царукяна. Арман же тоже был новичком, а Ислам — матерым волком. Матчмейкеры UFC, возможно, видят в Антонио Троколи будущего чемпиона UFC. Всякое может быть. Либо Алискеров не раскручивает себя медийно, а такими боями они говорят Икраму: «Давай газуй, если хочешь бои. Будь активнее». Мы же знаем, что такие случаи были в UFC. Рашида Магомедова с рекордом 5-1 уволили из UFC, Анкалаева мучают и не дают титул», — сказал Исмаилов Metaratings.ru.

В ночь на 16 июня в турнире UFC on ESPN 58 Икрам Алискеров проведет поединок против Антонио Троколи. Для бразильца этот бой будет дебютным в американском промоушене.

Источник: Metaratings.ru
Антонио Троколи
Икрам Алискеров
Ислам Махачев
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