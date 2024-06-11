Шон О'Мэлли — о Райане Гарсии: «Он сказал, что покончит с собой, если его мама умрет»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) прокомментировал недавний эпизод, когда бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) был арестован за нанесение ущерба отелю в Беверли-Хиллз.

«Он, вероятно, был пьян настолько, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Я не понимаю, что происходит. Кажется, весь его внутренний мир вышел наружу. У него проблемы. Видели, как он говорил, что покончит с собой, если его мама, у которой рак, умрет? Это ужасно. У него не все в порядке», — сказал О'Мэлли на подкасте TimboSugarShow.

Гарсия был арестован за нанесение ущерба отелю в Беверли-Хиллз. После того как его поместили в тюрьму полицейского управления Беверли-Хиллз, Гарсия пожаловался на недомогание и был переведен в медицинский центр Cedars-Sinai.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1), которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.