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Сегодня, 13:30

Серроне рассказал, что Тим Кеннеди бил русских мусульман в зале

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Дональд Серроне (36-17) заявил, что экс-боец UFC Тим Кеннеди (18-6) якобы делал все, чтобы побить в зале российских бойцов.

«Мне нравится в Тиме Кеннеди его американский характер. Однажды мы были в зале Jackson Wink, когда туда зашли русские мусульмане. И тогда Тимми взял на себя ответственность уничтожить этих типов. Он просто крошил их, и мне это нравилось», — сказал Серроне на видео, опубликованном MMA Mania.

Кеннеди выступал в UFC с 2013 по 2016 год. В последних двух боях он потерпел поражения от Йоэля Ромеро (16-7) и Кевина Гастелума (17-9). Оба раза — нокаутом.

Тим Кеннеди
Дональд Серроне
UFC
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