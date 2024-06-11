Алекс Перейра готов подраться с Анкалаевым: «Я приму бой»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) отметил, что не от него зависит, кто будет его следующим оппонентом.

«Я не выбираю соперников. Если UFC хотят дать мне Анкалаева, я готов. Если они дадут мне его, я приму бой», — сказал Перейра Fox Sports Australia.

Перейра победил Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.