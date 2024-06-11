Дастин Порье: «Махачев сражался как настоящий чемпион»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) похвалил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Он сражался как настоящий чемпион, показав свою стойкость и волю к победе, — сказал Порье в эфире The MMA Hour. — Я знал, что у него есть всё для этого. Просто так пояс не получить. Махачев и его команда отлично подготовились, у них был чёткий план на бой.

Когда Махачев пошёл на Д’Арсе, я даже не заметил движения его руки. Я знал, что он хочет провести гильотину, но не думал, что он выберет Д’Арсе. Когда он это сделал, было уже слишком поздно. Удушающий захват был настолько сильным, что я не мог освободиться. Он проделал отличную работу. Настоящий чемпион».

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.