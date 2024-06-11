Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:44

Иржи Прохазка: «Уиттакер может победить Чимаева»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) считает, что экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (25-7) следует активно передвигаться по октагону, чтобы иметь шансы на победу в бою с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Мне очень нравится стиль Уиттакера. Посмотрим, насколько хорошо он будет бороться против Хамзата, потому что борьба Чимаева находится на совершенно другом уровне. Но я думаю, что Роберт может одержать победу. Если австралиец будет активно двигаться и хорошо работать ногами, то у него есть шанс на успех», — сказал Прохазка в интервью Джеймсу Линчу.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Иржи Прохазка
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли — о Райане Гарсии: «Он сказал, что покончит с собой, если его мама умрет»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости