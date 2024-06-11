Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

UFC Fight Night 243: кард турнира 15 июня

Алекс Перес проведет поединок против Тацуро Таира на UFC Fight Night 243
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

UFC Fight Night 243 состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь с 15 на 16 июня. Вечер ММА стартует с прелимов в 02.00 мск.

В главном событии американец Алекс Перес проведет поединок против японца Тацуро Таира. В соглавном бою российский боец Икрам Алискеров выйдет в октагон с Антонио Троколи из Бразилии. Также в предварительном карде наш соотечественник Тагир Уланбеков подерется с американцем Джошуа Ваной. Публикуем кард UFC on ESPN 58.

Основной кард

Алекс Перес — Тацуро Таира

Икрам Алискеров — Антонио Троколи

Тимоти Куамба — Лукас Алмейда

Дуглас Силва де Андраде — Майлз Джонс

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон

Брэди Хистенд — Гарретт Армфилд

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Джошуа Ван

Джош Куинлан — Адам Фугитт

Джимми Флик — Нейт Мэннис

Карли Джудис — Габриэла Фернандес

Джека Сараги — Вестин Уилсон

Жозефин Кнутссон — Джулия Поластри

Мелкизаэль Коста — Нурданбек Шаилан

Алекс Перез
Икрам Алискеров
Тагир Уланбеков
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В группе B Евро-2024 сыграют Италия, Испания, Хорватия и Албания
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер назвал вероятным проведение боя Усман Нурмагомедов — Петр Ян

Дастин Порье: «Махачев сражался как настоящий чемпион»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости