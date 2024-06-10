Али Абдель-Азиз: «Махачев не откажется от боя с Конором»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что если экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) победит шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8), то он может встретиться с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1).

«Если Конор победит Чендлера нокаутом в первом раунде, он станет одной из самых ярких звёзд, нравится вам это или нет. Если Конор попросит у UFC титульный бой, то Ислам не откажет ему. Это будет громкое событие, на кону будет большая сумма. Бойцы сражаются за своё наследие, но если им не заплатят, то боя не будет», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.