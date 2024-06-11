UFC Fight Night 243: дата и место проведения турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243 пройдет в ночь на 16 июня. Вечер ММА состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начнется турнир с прелимов в 02.00 по московскому времени.

В главном событии ивента сойдутся представители наилегчайшего веса — американец Алекс Перес и Тацуро Таира из Японии. В соглавном бою турнира россиянин Икрам Алискеров подерется с бразильцем Антонио Троколи. Планировалось, что наш соотечественник выйдет против Андре Муниз, однако бразилец получил травму. Также в предварительном карде россиянин Тагир Уланбеков проведет поединок против американца Джошуа Вана.

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