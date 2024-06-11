Жорж Сен-Пьер: «Махачев великолепен. Он лучший боец вне зависимости от весовой категории»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) высоко оценил выступление действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9).

«Он великолепен. На данный момент я считаю его лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, учитывая его последние выступления. Это просто потрясающе.

Он показал, что у него большое сердце, ведь у него было сильное рассечение на лбу. Я думаю, что этот бой поможет Махачеву стать ещё лучше, потому что именно такие испытания заставляют тебя расти", — сказал Сен-Пьер в беседе со своим тренером Фирасом Захаби.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.