Али Абдель-Азиз: «Кайла Харрисон победит Двалишвили и Стерлинга»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз считает, что двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL и ныне боец UFC Кайла Харрисон (17-1) победит первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) и экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (24-4).

«Кого бы я хотел увидеть в бою с Кайлой Харрисон? Мераба [Двалишвили] или Алджамейна [Стерлинга]. Это будут очень напряженные поединки. Она одолеет любого из этих парней. Ни одна женщина не хочет с ней драться, особенно после того, что она сделала с Холли [Холм]. Я уверен, что она сможет провести несколько боев с мужчинами и победить их», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Харрисон победила Холли Холм (15-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.