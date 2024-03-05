Стерлинг дал прогноз на бой О'Мэлли и Веры: «У Веры не было отличного лагеря»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) объяснил, почему действующий чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) победит пятого номера рейтинга Марлона Веру (23-8).

«О’Мэлли — более мастеровитый боец, 100 процентов, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Но я думаю, что люди не обращают внимания на такие немаловажные качества, как выносливость, характер и кардио. Я знаю, что у «Чито» это есть.

Единственное, что меня беспокоит, так это то, что я слышал, что у Веры не было отличного лагеря или достаточного количества спарринг-партнеров. Я не знаю, насколько это правда. Поэтому я склоняюсь к тому, что победа достанется О’Мэлли. Я не думаю, что он его прикончит. Решением? Может быть, раздельным решением. Скорее, раздельным решением».

О’Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.