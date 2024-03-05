Умар Нурмагомедов вошел в топ-10 рейтинга легчайшего веса UFC

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (17-0) поднялся с 13-й на десятую строчку в рейтинге, сместив Джонатана Мартинеса (19-4), Доминика Круза (24-4) и Педро Муньоса (20-8) на одну строчку вниз.

Нурмагомедов провел в UFC пять боев, три из которых выиграл досрочно.

В прошлом бою он победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.