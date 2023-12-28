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Альберт Туменов назвал самый отвратительный бой в UFC в 2023 году

Давид Хачатрян
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) признался, что его не впечатлил бой Леона Эдвардса (21-4) и Колби Ковингтона (17-4). Об этом Туменов сказал «СЭ».

— Бой Леона против Колби, наверное, вообще не впечатлил тебя?

— Это был самый худший бой, который я смотрел за последний год, потому что я проснулся ради этого поединка. Клянусь, я три раунда посмотрел, и четвертый-пятый раунды не смотрел, потому что это был реально худший бой. Колби Ковингтон — отвратительный боец. Столько наговорить и ничего не сделать... И еще пытаться говорить, что он выиграл бой. Я просто удивлен с него.

— А что случилось бы с Колби, если бы ты дрался с ним вместо Леона?

— Я считаю, что он уже постарел. Вот этот бой показал, что он постарел. Он не смог ни бороться, ни даже бить в стойке, ничего не пытался. Я не знаю, как он хотел выиграть. Я считаю, что он уже не сможет победить ни одного топового бойца.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Альберт Туменов
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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