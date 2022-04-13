«Условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно». Вадим Немков перед боем за миллион долларов

Про Кори Андерсона, Петра Яна, сложную подготовку и политические моменты в ММА.

Вадим Немков, 29 лет. Полутяжелый вес.

Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражения.



Кори Андерсон, 32 года. Полутяжелый вес.

Статистика в ММА: 16 побед, 5 поражений.

16 апреля рано утром по московскому времени в Сан-Хосе (Калифорния, США) Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Соперник — Кори Андерсон. Это финал «Гран-при», на кону — миллион долларов. В интервью «СЭ» Вадим рассказал о сложной подготовке к бою и расслабленной обстановке в Калифорнии, дал характеристику Андерсону, высказал жесткое мнение насчет судейства в поединке Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, а также ответил на вопрос, действительно ли Bellator не хочет давать бои бойцам из России.

— Ты уже сколько дней в Америке?

— Завтра будет неделя. Получается, что шесть-семь дней (интервью состоялось в понедельник. — Прим. «СЭ»).

— Вчера ты выложил фотографию с Санта-Моники, с пляжа. Это самое красивое место, на котором бывал в Америке?

— Не то чтобы самое красивое место, но интересное. А так много красивых мест [в Америке]. В Лос-Анджелес ездили, на Манхэттен-Бич, на Венис-Бич, в Голливуд. Город очень понравился.

— Помню, когда я был на Венис-Бич, там травкой пахло абсолютно везде. Сейчас там так же?

— Тут в принципе травкой пахнет везде, не только на Венисе. И в гостинице, и на улице.

— Ты как к этому относишься?

— Даже не пробовал ни разу. Знаю запах травы, но никогда не пробовал.

— На турниках на Венис-Бич не подтягивался? Это же там популярная тема. Федор даже подтягивался.

— Мы только на велосипедах прокатились, где железная статуя стоит, а потом обратно поехали. Атмосфера, конечно, крутая.

— А что именно?

— Большой пляж, океан, волейбольные площадки штук десять, которые все заняты, дальше едешь — а там футбол, турники, кто-то кроссфит делает. Не просто там все это стоит, а все функционирует и все занято. Все площадки заняты. Такая атмосфера, что, вроде бы, наркоманов и бомжей много, но в то же время очень много и людей, занимающихся спортом.

— Был в Лос-Анджелесе в прошлом году, и бомжей там правда очень много.

— Также мне понравился Гринфилд, где живет мой товарищ. Там вообще ни одного бомжа не увидел. Все чисто. Но потом заехали в Голливуд, и там прямо за вывесками много бомжей. Вроде бы смотришь — бездомный человек, а у него на счету может оказаться очень много деньжат. Это их образ жизни.

Вадим Немков. Фото Global Look Press

— Кто с тобой приехал кроме брата Виктора?

— Пока мы вдвоем. Должен был Валек (Валентин Молдавский. — Прим. «СЭ») приехать, но он приболел, и мы решили, что лучше не рисковать. Он остался дома. 13 апреля прилетят Федор [Емельяненко] и Никита Михайлов, у которого тоже скоро бой.

— А где ты сейчас тренируешься? Просто в тренажерке в отеле или в какой-то зал ездишь?

— В тренажерке в отеле. У меня уже подводки. Поднагрузился так, что уже достаточно. Надо уже наоборот — накапливать силы, вес подводить. Мне сейчас бороться много не надо, спаррингов тоже много проводить не надо. Уже нагрузки на спад ушли.

— Думаю, тебя про это спрашивали уже много раз, но время-то идет, и, может быть, мнение поменялось. Ты не думал поехать на полноценный сбор в Америку, учитывая, что у тебя виза есть?

— Пока не думал. Пока все устраивает дома. Если кто-то позвал бы, то тогда, может быть, еще подумал бы, а так — ехать туда самому целенаправленно на сбор... Если и ехать, то под кого-то и помогать ему готовиться. А если ты приедешь туда сам по себе тренироваться, может получиться так, что сегодня у тебя будут спарринг-партнеры, а завтра не будут, сегодня будет с кем побороться, а завтра не будет.

Мы же не всегда в Старом Осколе тренируемся, у нас не всегда там сборы. Приедешь в январе, а ни у кого боя нет, никто не готовится. Смысл тогда пребывания там? И если тренироваться не с топами, то в чем смысл [сбора в Америке]? Да и с топами какой смысл тренироваться, если с ними можно встретиться в бою. Поэтому пока своими силами стараемся.

— Виза у тебя до какого месяца?

— До конца ноября.

— Обычно на год выдают? Туристам на три года.

— Мне — обычно на полтора года.

— Как сейчас строилась подготовка к бою?

— Изначально я должен был подраться 19 февраля в Коннектикуте. Мы забронировали базу в Кисловодске, нашли спарринг-партнеров. Надо было выезжать в Кисловодск, и тут я зашел в интернет и увидел, что главный бой вечера — Грейси с кем-то. Мы сразу туда позвонили [в Bellator], и они сказали, что нам перенесли бой на неопределенный срок. А я тогда тренировался, форму поднабрал. В январе-феврале продолжил тренироваться дома. В январе чуть-чуть коронавирусом, омикроном переболел — несильно. В феврале помогал пацанам с подготовкой, Кирилл Сидельников дрался, Виталий Немчинов. В марте мы уехали в Кисловодск, в среднегорье, там уже загрузились как следует и затем продолжили тренироваться дома, а потом — прилетели сюда. Получился четырехмесячный лагерь, и это, конечно же, очень тяжело. Поэтому пораньше решили сделать подводку.

Кори Андерсон. Фото Global Look Press

— Андерсон — рекордсмен по числу тейкдаунов в полутяжелом весе UFC. Борцы были на твоем сборе?

— Получилось так, что все борцы, все из нашей команды... Это связано с тем, что под февраль (планировавшийся бой с Андерсоном 19 февраля. — Прим. «СЭ») мне получилось собрать нормальную банду, но прям борцов не было. Еще Виталий Бигдаш должен был помочь, который хорошо борется. А потом, когда уже перенесли бой, получилось так, что пацаны либо уже подрались, либо после боев у них были всякие проблемы. В принципе, нагрузились своими силами, и этого должно быть достаточно. Сбор у меня идет четыре месяца, поэтому за это время я и наборолся, и набоксировал, и накачался. В конце сбора уже апатия была. Силы закончились.

— Главное, чтобы на бой остались. Кори Андерсон, судя по его интервью, досконально разбирает своих соперников. У него еще и тренер Марк Генри. А ты насколько хорошо изучил Андерсона?

— Пересматривал его бои — когда он дрался в UFC и Bellator. Его бои в Bellator особого ничего не скажут. Бой с Манхуфом, потом с Бейдером. Единственное, в бою с Давлетджаном [Ягшимурадовым] было на что посмотреть. А так — нужно смотреть его бои в UFC. С Латифи у него долгий бой был. Посмотрели его бои, конечно же. С Федором обсуждали и с Васильевичем (Александром Мичковым, тренером Fedor Team. — Прим. «СЭ»), с братом Виктором.

— В чем главное оружие Андерсона?

— Перевод в партер, попытка вылезти наверх и забивать. В принципе, на руках он тоже неплох, и ногами бьет. Универсальный боец он. И меня это не пугает, потому что я уже встречался с такими, как он, — Фил Дэвис, Райан Бейдер. В Bellator у меня все оппоненты были примерно такими бойцами, как он.

— А если говорить о слабостях Андерсона?

— Честно, даже не знаю.

— Четыре раза он падал в нокаут. Причем два раза после удара правой рукой (коронный удар Немкова — правый прямой).

— Посмотрим.

— Самый показательный бой Андерсона, который ты посмотрел?

— С Ягшимурадовым. Думаю, от него стоит ждать того же, что и в этом бою. Ничего нового он не придумает. С Давлетджаном я разговаривал перед турниром, который в октябре был. Мы же тогда в одном карде дрались. И он сказал, что Кори был чем-то намазан, потому что в первом раунде он нормально с ним боролся, а во втором, говорит, тот прям очень скользкий был. Ну, не знаю, правда это или нет. Может быть, такой состав пота бывает у людей.

— Был турнир UFC 273. Как думаешь, засудили Петра Яна или нет?

— Если честно, я не смотрел бой. По нарезкам скажу, что там доминировали и Стерлинг, и Ян. Как я понял, второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвертый и пятый — Петя, а первый раунд был равным, но победу все равно отдали туда. Тут уже, конечно же, политический момент помог Стерлингу. Мы сейчас в таких условиях деремся, что надо либо явно выигрывать, либо — досрочно.

Петр Ян против Алджамейна Стерлинга. Фото Global Look Press

— Думаешь, реально политика могла вмешаться? Например, на пресс-конференции Дана Уайт сказал, что, по его мнению, Ян выиграл.

— Ну, Дана Уайт же ничего не решает. Там же судьи все решают.

— Сама по себе победа Стерлинга удивила, или не видишь в этом большой сенсации?

— Ну, Петя и остальные дерутся на очень высоком уровне. Бойцы уже читают друг друга, бойцы уже универсальные, которые могут и ударить, и побороться. Если честно, я не удивлен тому, что выиграл Стерлинг. Он же не просто боец из топ-10, топ-15 или топ-20. Он до этого побил всех претендентов, потом выиграл Петю, получив запрещенный удар. Нельзя было ожидать, что он выйдет и даст Пете легкую прогулку. Плюс, у них есть первый бой, после которого нужно было убрать свои ошибки. Так что это уже серьезный уровень, где бьются профессионалы, мастера со своими заготовками. Может быть, кто-то лучше подготовился, может быть, кто-то где-то переболел.

— Выходит так, что в двух ведущих иностранных лигах остался один чемпион из России — это ты. Есть дополнительная ответственность?

— Есть большая ответственность. Сейчас такие бои, что каждый из них дает для продолжения карьеры очень многое. И денежном плане, и в целом для меня как бойца. Побеждая в таких поединках, ты и поднимаешься высоко, держишься на высоком уровне.

— Порой спорту любят придавать особое значение: что-то вроде Россия против Америки и т .д. Ты этот бой воспринимаешь как Россия против Америки? Или это просто бой, в котором сойдутся Вадим Немков и Кори Андерсон за титул Bellator и победу в Гран-при?

— Такой вопрос провокационный... Стараюсь выигрывать не потому, что он плохой [человек] или американец, а просто чтобы выигрывать.

— Анатолий Токов сказал, что пока россиянам не будут давать титульные бои[в Bellator. Получается, вашей команде сообщили, мол, нам владельцы сказали, что пока без титульных боев для ваших пацанов?

— Я видел это интервью Толика, но мне пока ничего такого не говорили. У меня же есть титульный бой, главный бой вечера.

— Ну, у тебя-то титул чемпиона.

— Может быть, ситуация связана с тем, что Джонни Эблен, который бьется в среднем весе, ждет давно бой за титул. А Толик же выбывал из-за травмы на год или два. Может быть, с этим это связано. Решили в ту сторону отдать титульный бой. Честно, я не знаю, но прям такого заявления я не слышал.