Заслужил ли Ян победу? И другие важные вопросы

Турнир UFC завершился, и самым неоднозначным, безусловно, стал реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

Видео «Обратный отсчет» к бою Чимаев — Бернс смотрели вдвое больше, чем аналогичные к противостояниям Стерлинг — Ян и Волкановски — Корейский Зомби. И тому есть как минимум одна причина — односторонний и совершенно невыдающийся мэйн-ивент в весе, где чемпиону просто не с кем уже драться... Можно, конечно, экстренно повысить в рейтинге Келвина Каттара. И поехать в Дагестан, уговаривать вернуться в октагон поскорее Забита Магомедшарипова (хотя я не уверен, что сейчас от него будет много пользы после этой паузы).

Что касается боя Стерлинг — Ян, здесь все сложнее.

Ян

Сдается мне, Ян уже всех утомил. Люди устали слышать его реплики про актерскую игру соперника в первом бою, устали от обещаний, что Алджамейн получит за все, тем более что сам Стерлинг особо и не отвечал. По всему получалось, что Петр Ян просыпался рано утром в Таиланде и думал, как еще задеть соперника, возможно, даже тренерский штаб собирал с тем, чтобы придумать дерзкую шутку, а Алджа обнимал пояс UFC, смотрел в зеркало и репетировал речь на вручении ему «Оскара» или «Грэмми». Градус ненависти (или, скорее, неприязни) между ними был высок, но вовлечь друг друга и публику в полноценный диалог им не удалось. Но это не делало предстоящий бой хуже и менее интересным.

Петр Ян против Алджамейна Стерлинга. Фото Global Look Press

Сейчас все будут считать удары, попытки проходов, все эффективные действия в первом раунде боя — потому что только по нему мнения судей разошлись. И именно поэтому, из-за разногласия, слова Петра «вы меня ограбили» теряют смысл. Расхождение в один раунд — это НЕ ОГРАБЛЕНИЕ. С тем же успехом Корейский Зомби может утверждать, что бой остановили зря и он мог продолжать.

Надеюсь, что это всего лишь эмоции. Потому что всерьез выдерживать эту линию в риторике после поединка будет тяжело. Два поражения, в одном виноват чемпион, во втором — судьи? То есть кто угодно, но не сам Ян. Дальше осталось обвинить в предвзятости UFC и Дану Уайта и отправиться выступать куда-нибудь в RCC или ACA. В этом будет какая-то последовательность, наверное. Но вряд ли это устроит болельщиков, да и самого Петра.

Лучше задать самому себе вопрос — сделал ли Ян все для победы? Много ли высококлассных борцов было в зале «Тайгер Муай-Тай» и вообще людей, похожих на Стерлинга? Сказалась ли акклиматизация? Не становится ли сам Петр Ян одномерным, простым и понятным бойцом для противников? И нужен ли ему прямо сейчас третий бой против Стерлинга...

Хамзат

Чимаев дает дивизиону то, чего не хватает UFC во многих весовых категориях. Он и угрожающий, и забавный, харизматичный, а еще он — свежая кровь. И на него смотреть интереснее, чем на одних и тех же людей, которые дерутся друг с другом по второму разу. Отсюда и желание Даны Уайта дать ему бой с первым номером Ковингтоном (хотя Колби может решить, что это тоже нападение, и обратится в суд).

Гилберт Бернс и Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Сегодня от пропустил 119 тяжелых ударов, такого количества хватило бы на все его бои в UFC. Но Гилберт Бернс единственный, кто смог попадать в него регулярно и точно. Гематомы, рассечения, кровь на лице — «я устал, мне больно, но я это люблю». Он не просто забавный бородатый чеченец с несуразной для борца фигурой, который сидит на краю клетки, болтая ногами, в ожидании выхода противника, а до этого играл на пресс-конференции в пасьянс на телефоне. У него все это выглядит естественным и потому так нравится людям.

Что касается того, как выглядел бой... Мне кажется, на третий раунд его не хватило. Бернс тоже был вымотан и избит, но выводы придется делать именно Хамзату. И в его интересах, мне кажется, не ждать Колби, а соглашаться на любой бой и драться часто. Во-первых, так его полюбят еще сильнее. Во-вторых, есть шанс чему-то научиться.

Олейник

Алексей одержал 60-ю победу. В 47-й раз — приемом. В 44 года. После переноса одного боя, затем отмены в другой раз Олейник просто показывает в клетке то, что старую школу нельзя списывать. Кто-то из зарубежных коллег-обозревателей отметил, что когда Олейник дебютировал в ММА, Билл Клинтон шел на второй срок, группа «Спайс Герлз» выпустила свой первый альбом, а 18-летний Кобе Брайант только пришел в НБА.

Алексей Олейник и Джаред Вандераа. Фото Global Look Press

В России, добавлю, только завершилась Первая чеченская война, были мощные президентские выборы, где во втором туре бились Ельцин и Зюганов, Юрий Лужков был избран мэром Москвы, в США был убит Тупак Шакур, а Нельсон Мандела признал, что имел любовную связь со вдовой бывшего главы Мозамбика.

Многих участников тех событий уже нет в живых, а вот Олейник шутит в интервью у Джо Рогана «Ну, мне недолго осталось. Еще пять-десять боев»...