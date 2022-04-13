«Люди, которые говорят Петру Яну: «Ты победил», роют ему яму». Крик души Харитонова

Откровенный монолог ветерана ММА.

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Петр остался недоволен судейским вердиктом. Он заявил в октагон-интервью: «Вы меня ограбили!» Его поддержали многие бойцы. Даже президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что Ян выиграл по раундам 3-2. Но немало и тех, кто считает, что Стерлинг победил заслуженно. В их числе — Сергей Харитонов. Сергей высказался жестче всех — сказал, что Петру «надо больше тренироваться, а не болтать», что Стерлинг «выиграл в одну калитку». В адрес Харитонова вылилось много критики, и он решил подробнее разъяснить свою позицию, связавшись с «СЭ».

— Полилось море грязи, негатива, мол: «Харитонов, ты там никто и звать тебя никак», — отметил ветеран ММА. — Я тут даже выделил несколько комментариев. Александр Карабах пишет: «Ты — черт дырявый. Терпила. Ян сломает тебя». Владислав Мелков: «Бабка старая, совсем кукушку отбили. Петр Ян тебя сломает, пердун старый. Куда тебя несет? Никакого уважения к тебе. Ты просто мешок говна». Вот мне бросает вызов некий Альберт Кармазян (экс-тренер бойца Макса Топора, боксер. — Прим. «СЭ»). Как я понял, он какой-то боксер. А вот боец из Екатеринбурга, из RCC пишет — Асанбеков: «Я тебя *****, Сережа. Изуродую тебя». Анатолий Малыхин, герой наш, говорит: «Ты-то куда?» То есть, по его мнению, я вообще никто, а он — супергерой чемпион. Грязи очень много — всякой разной.

Никто не любит правду. У нас есть большая проблема с воспитанием. Когда я провел первый бой в 2000 году, многие из ребят, которые мне сейчас гадости пишут, ходили под стол. Я дружелюбный и добропорядочный человек, но всегда стараюсь говорить как есть. То, что я сказал в интервью, я это скажу еще 10-20-30 раз.

Некоторые люди, которые с Петей Яном тренируются в команде... Вот, например, подрался Петя, а они: «Петя, ты победил. Просто тебя засудили». Они роют ему яму такими комментариями! Приехал Петя в Екатеринбург, а ему: «Ты победил, Петя, просто судьи тебе победу не отдали, поэтому мы тебе еще один автомобиль подарим». Или: «Давай мы тебя на руках будем носить». Вот это его и портит. Это его портит, потому что человек немного оторвался от земли. Я это говорю для того, чтобы он меня услышал!

Первый бой [со Стерлингом] - красавец. Тогда он делал все грамотно и красиво, но ошибся — с кем не бывает. Любой может ошибиться, нанести неправильный удар. Все, в такой же манере работай, едь на те же сборы, поработай с теми же ребятами, усилься. А он, вместо того чтобы усилиться... Весь бой был под диктовкой Стерлинга. Я не спорю насчет того, что первый раунд спорный. Реально спорный. Второй и третий раунды выиграл Стерлинг, четвертый и пятый — Ян. Но ведь чемпион здесь полноценный — Стерлинг. Ян тоже был чемпионом, но временным. Стерлинг слабее Яна как минимум раза в три по всем показателям, но он сделал все для того, чтобы победить в этом поединке. Все сделал красиво и тактически правильно. Кто бы что ни говорил, Стерлинг победил в этом бою. А сейчас вот эти вот диванные эксперты, лжедрузья, которые говорят ему [Яну], что он победил...

Петя должен услышать мои слова! И не только мои, но и многих грамотных тренеров, которые, извините меня за выражение, не будут ему жопу лизать, говоря: «Ты красавец. Ты победил». У него должен быть тренер, который по шапке даст. Вместо того чтобы заниматься всякой этой рекламной ерундой, раскруткой непонятной, молчи, тренируйся упорно и доказывай все не словами, а делом. Чего он добился тем, что наговорил всякой разной ерунды перед боем? А его же просили обратить внимание на то, что Стерлинг не такой подарок, как он думает. Один сказал, а потом — второй и третий, но он этого не читал. Стерлинг подготовился и сделал свое дело. А Петя, видно, был заряжен на удар. Думал, наверное, что нокаутирует одним ударом. А получилось то, что реальный фаворит, в победе которого я даже не сомневался, проиграл человеку, у которого шансов не было. Вы же смотрели их первый бой. Мне сейчас больно и обидно, что у нас был пояс чемпиона UFC, а сейчас ни одного пояса нет. Чемпиона UFC из России сейчас нет.

Если Петр меня услышит, то будет тренироваться в два раза сильнее и вернется в два раза сильнее, победит человека, которого ему дадут до Стерлинга, а потом и его порвет. Это если он меня услышит. А если он будет так же: «Да я и так сильный, и так победим, и так меня все носят на руках»... Надо ему оторваться от земли.

Я не считаю правильным, что там было раздельное решение судей. Стерлинг должен был побеждать единогласным. Опять же, я говорю с позиции, что Стерлинг — чемпион, а Ян — претендент. Если бы Петя был чемпионом, он мог бы такой бой провести. Тогда вопросов бы не было, но чемпион — Стерлинг. В первом раунде Петя все ходил, выцеливал, пытался как-то ударить, в то время как Стерлинг выкидал всякие корявые удары. Петя прессинговал, но не было точных ударов, которые могли бы повлиять на судейское решение. Второй раунд — где Петина борьба? Где подготовка к бою по правилам ММА — как к первому бою, когда он броски красивые делал? Стерлинг тогда летал как сраный веник, извините меня за выражение. А тут Стерлинг забрал спину, и Петя ничего не смог сделать. Третий раунд — такие ошибки допускать нельзя. Он профессионал, он приехал туда побеждать. В третьем раунде он опять попался на то же самое. Четвертый и пятый раунды — если хочешь победить, то выигрывай со счетом 10-8. Но у Пети уже сил не было. Петя выиграл четвертый и пятый раунды, но он их просто выиграл. Не было такого, что в этих раундах он Стерлинга уничтожил. Кому победу отдавать, Илья? Чемпион победу забирает. Вы можете говорить мне все что угодно, но где бой проходит? Он проходит в Америке. Тут надо проявлять и показывать себя, а не просто «тук-тук и мук-мук», а потом говорить: «Меня ограбили». Не надо до этого доводить.

Это я могу поболтать, так как мне 42 года будет. Извините за выражение, но я могу ********* своим языком и где-то, может быть, лишнего сказать. Но я уже на закате карьеры, и я имею на это право, а он не имеет. Ему 30 лет еще нет. Ему 30 еще нет, а он уже в такой ауре ходит.

Я общаюсь с ребятами, которые у него в команде. С тем же Денисом Лаврентьевым, который каждый год приезжает и выступает на «Парусе». С тем же Вадимом Еланцевым, который Пете помогает, приглашал его на мероприятие, на котором я выступал.

Честно говоря, мы с Петей тогда (на турнире «Парус» в ноябре прошлого года. — Прим. «СЭ») даже не общались, даже не здоровались с ним, потому у Пети еще старые вопросы по поводу меня остались. Если помните, они с [Анатолием] Малыхиным в соцсетях выставили фейковый пост Мостака (в ноябре 2020 года, после того как Харитонов помирился с Адамом Яндиевым. — Прим. «СЭ»). До Пети донесли [что пост фейковый], и Петя, надо отдать ему должное, убрал его из соцсетей. Он понял, что это фейк. Но было бы правильно, если бы он сказал: «Ребята, это фейк, и я сейчас вот это все убираю». А он просто убрал, понимаете? Он выставил, а потом убрал, и получилось так, что люди восприняли это все всерьез.

Я, кстати, с одним парнем переписывался сегодня, он тоже вместе с Петей тренировался. Фамилию не буду называть. Он мне сначала написал гадостей. Но я ему ответил, и он меня понял, адекватный. Очень хочу акцентировать внимание на тех, кто не служил в армии, на тех, кто сейчас тренируется... Вы по разным лагерям разъезжаете, по всяким АКА... У нас этих условий не было. Мы просто выходили и дрались, а не торговались, говоря, что готовы драться за 1000 долларов, за 2000 долларов. Я дрался за 1000 рублей. За еду по большому счету дрался. Могу смело сказать, что прошел этот путь от и до — от нищеты до тех высот, которых я сегодня достиг. Я не говорю, что я супертоповый боец, но тем не менее имею право высказать свою точку зрения. Когда мне позвонили и спросили по поводу боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, я сказал как есть. Хотя я мог сделать, как сделал Мага Исмаилов, как он прокомментировал (Исмаилов высказал мнение, что Ян победил Стерлинга. — Прим. «СЭ»). Я сказал резко, потому что хочу, чтобы он меня услышал. Я вижу, что звездная болезнь присутствует в его поведении.

Говорите, слова Яна перед боем — для раскрутки боя? Подождите, Илья. В России все воспринимается так: если говоришь — делай. Вспомните ту мою ситуацию с Адомом Яндиевым. Сколько людей тогда на меня грязь лили! Помните, да? Этих людей я понимаю и нисколько их не осуждаю. Я сам себя, может быть, в глубине души критиковал. Но в тот момент я принял решение сделать так [помириться с Яндиевым]. Не говорю, что оно правильное. Я сделал такой шаг, чтобы не было националистических дел.

Так что раз сказал, надо делать. Особенно в спорте, когда ты говоришь, что порвешь Стерлинга как тузик грелку. Так рви и доказывай. Он — чемпион, и ты должен быть на голову выше, чтобы победить.