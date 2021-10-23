«Федор попадет и победит нокаутом». Немков о Емельяненко, новой победе, Андерсоне и белгородских властях

В ночь на 17 октября Вадим Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, победив болевым приемом в четвертом раунде литовца Юлиуса Англицкаса. Это был полуфинал Гран-при, а в финале Немков встретится с американцем Кори Андерсоне, одним из сильнейших полутяжей в мире. По возвращении в Россию Вадим дал интервью «СЭ».

Вадим Немков, Россия, 29 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражения.

— В начале боя Англицкас поймал вас ударом справа, потом попал у сетки. Опишите эти моменты.

— Получилось так, что до этого момента [до попадания правым прямым] он ткнул мне пальцем в глаз. Глаз видел, но не очень хорошо. Думаю: «Ну, нормально». Нет бы постоять, проморгаться, я начал дальше продолжать бой. И он попал мне навстречу. Я его дернул, хотел сделать серию левый прямой-правый снизу, но он попал. Его удар я видел, так что состояния грогги не было. Просто вспышка. Реально получилось, будто он меня сбил. Но я сразу встал, нокдауны не было, чувствовал я себя нормально. Бывало, что мне попадали на тренировках, и ноги какое-то время — 10-15 секунд — были как ватные. А тут он попал, сбил, но я встал и дальше уже все было нормально.

— А попадание у сетки не было жестким?

— Нет. Жестким было навстречу. А до этого он мне в глаз попал, гаденыш.

— Почему решил тогда бой вниз перевести?

— Не ожидал, что он в стойке такой хороший. Думал, что придется защищаться от борьбы, а он, наоборот, начал боксировать. До борьбы руки у него были достаточно быстрые. Я этого не ожидал. Но после первй борьбы руки у него подзакислились, он подотек.

— Он крупный. Мне кажется, даже крупнее Фила Дэвиса. Килограммов на 105 тянет.

— По физухе ему далеко до Фила Дэвиса. Именно по физической силе, по умению бороться Дэвис его сильнее раза в два-три. Когда я накрывал в бою Дэвиса, он просто брал и вставал со мной. Моей силы, моего умения держать внизу не хватало. А тут я спокойно контролировал. Без особых напрягов.

— Но впоследствии вы превосходили Англицкаса в стойке. После того, как в борьбе его подзатаскали.

— Да. Получается, что руки у него стали такими, какими я ожидал. А вот в начале боя у него скорость была более-менее нормальная такая.

— В третьем раунде вы начали искать возможность сделать болевой. Причем очень настырно пытались исполнить армбар.

— В первый раз он отдал мне руку — капитально. Я почувствовал, что он уже подустал. Думаю: «Сделаю». Не получилось. Потом решил уже не делать. Потому что у меня в карьере уже бывали моменты, когда я пытался сделать болевой, не получалось, а мышцы закислялись. Затем он отдал мне руку во второй раз. Тут я стал работать поплотнее — и руками, и ногами. Но получилось так, что я стал делать преим в сторону сетки, и мне не хватило пространства — не мог прокрутиться. Думаю, были бы мы в середине клетки, я бы его сделал.

— Мне кажется, сейчас победа армбаром — редкая вещь. Все научились от этого турнира обороняться.

— Я повелся на то, что он мне руку отдал. Люди и от кимуры научились защищаться, но видишь — он мне тоже отдал руку конкретно, и она у меня прошла.

На тренировках стараюсь отрабатывать приемы так, чтобы уметь все это делать. Не думал, что бою придется так делать. Думал работать в стойке и закончить бой нокаутом. Все пошло не по плану.

— А у вас же нет в команде тренера по работе в партере, так? Федор это направление контролирует?

— В основном, Федор контролирует. Плюс из других клубов приезжают пацаны на сборы, подсказывают моменты. Мы с ними своими фишками делимся, они своими. Вот Виталик Бигдаш приезжал, много интересного показал.

— Вы кимуру из необычного положения сделали. Получается, сели на него.

— Кимуре из этого положения нас как раз Федор обучал. Мы это отрабатывали.

— А что Федор сказал вам после боя?

— Да. Он сказал, что в целом все хорошо, но есть ошибки. Уже после его боя будем разговаривать насчет ошибок.

— Ошибки — это то, что было в начале?

— Еще была ошибка, что я зациклился на левой руке, оставался. Такие тупорылые моменты, если честно. На тренировках не делаю такого, а тут... Надо уходить от этого. Я начал делать одно и то же — левый джеб с уклоном, несколько раз делал так, что оставался перед соперником. Был бы чуть получше ударник, мог бы поймать на этом моменте. И плюс я начал делать это слишком часто и откровенно.

— А рассечение как получили?

— Он один раз попал в первом раунде, и все. Может, были еще какие-то мелкие чиркаши. А рассечение — это мы во втором раунде пошли в размен, потом — пошли бороться. И он пошел головой впереди — попал мне... Дэвис мне рассек слева, а этот — справа.

— На какое место поставили бы этот бой в рейтинге ваших боев в Bellator?

— Не знаю... В принципе я расслабленно дрался, поборолся хорошо. Не знаю... На третье, наверное. На первом месте — бой с Бейдером. Я чувствовал себя очень хорошо. На второе поставил бы бой с Фелипе Линсом. Я расслабился и правой зарядил четко. На третье место поставил бы бой с Англицкасом.

— Даже выше, чем предыдущий бой с Дэвисом? Учитывая, какой он крутой дядька.

— В боях с ним мне не получилось расслабиться. Я свои ошибки знаю и понимаю, что много подтупливал и мог бы поработать получше. Бой же с Карвалью я закончил досрочно, но мог поработать получше. Я был закрепощен и в некоторых моментах, где нужно было его бить, я начинал бороться.

— А с Макгири? Его вы четко лоу-киками победили.

— Нормально. На четвертом место его поставил бы... Хороший бой. Можно даже на третье поставить.

— Как вам победа Кори Андерсона над Райаном Бейдером?

— Неожиданно. Думаю, он готовил этот удар, домашняя заготовка. Я когда готовился к Бейдеру, тоже этот удар готовил — правый кросс навстречу. Потому что Бейдер очень часто кидает этот левый джеб. Но когда я с ним дрался, я не успевал. А Кори, видишь, кинул навстречу... Бейдер, по-моему, за эту минуту раза четыре кинул джеб. Или даже пять.

— У вас еще не было соперников-трештокеров. А вот Андерсон, похоже, как раз такой. После победы над Бейдером он сравнил вас с едой, только разогретой в микроволновке — мол, 2-3 горячих минуты, а потом он вас съест. Что ответите?

— Главное, чтобы не подавился. Чтобы зубы у него не поломались (улыбается).

— На турнире Bellator в Москве будете?

— Да, завтра рано утром вылет (интервью с Немковым состоялось 20 октября. — Прим. «СЭ»). А сегодня у моей младшей дочери день рождения — отмечали. Мне еще надо восстановиться. Вчера вообще умирал ходил. Проснулся в 5 утра и не смог дальше заснуть. Потом часа в 3 меня начало дико рубить. Пару часов повалялся, уснуть не смог. Потом спать перехотелось. Заснул в 1 час ночи, проснулся в 7. Сначала в 5 проснулся, полчаса-час повалялся, потом час поспал. А вот на Западе акклиматизироваться лучше. Там со сном все было отлично. А вот когда прилетаешь оттуда — всегда тяжело. И очень тяжело драться в Японии.

Плюс Bellator — что бои проходят в казино, где находится отель. На этот раз турнир был в Финиксе. От отеля до арены нас везли минуты 3-4. А пешком было идти 10 минут. Привезли на арену за полтора часа до боя. А в Японии было так: «Сайтама-Арена» в одной части Токио, а гостиница — в другой. Ехать до арены полтора часа. Нас собирали часов в 9 и везли на арену. При том, что турнир начинался в 16 часов. На арене всякие медосмотры и так далее. И тебе до своего боя надо еще выспаться. Сделать это сложно, поскольку разница во времени с Россией — 6 часов. Заснуть-то надо часов в 10-11 вечера по японскому времени. А в Америке так — бой в 11 ночи, я прихожу на арену в 21:15. Тебя там сразу тейпируют, потом разминка, бой, пресс-конференции — а потом ты почти сразу уже в номере.

— Ваш прогноз на бой Федора и Джонсона?

— Думаю, что Федор попадет и победит нокаутом. Он сейчас в хорошей форме. Хорошо тренировался.

— Когда вы вернулись домой, вас поздравили белгородские власти? Может, как-то по-особому встретили? (Немков живет в Белгороде, тренируется в Старом Осколе, рос в городском поселении Томаровка в Яковлевском городском округе Белгородской области)

— После этого боя — никак. Встретили только мои лучшие друзья с женами, детьми. И все — больше никто не поздравлял. Мне написали пару человек с района, с которыми я общаюсь. А с области — нет. Мы же всегда выигрываем. Все привыкли, что мы выигрываем. Получается, не можем проиграть.

— По-вашему, это нормально?

— У нас в области, наверное, нормально. У нас же спорт развит. Постоянно кто-то становится чемпионом Bellator, UFC, Лиги чемпионов по футболу выигрывает. Наверное, к этому уже привыкли и поэтому не поздравляют.