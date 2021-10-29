Чимаев схватился за полотенце и скинул 2 кг. Странная ситуация на UFC 267

Похоже на попытку обмана.

В пятницу утром участники UFC 267 прошли официальную процедуру взвешивания. Вес сделали все, кроме Дамира Исмагулова и Хамзата Чимаева (он, впрочем, в итоге уложился в лимит полусреднего веса — но не с первой попытки).

Исмагулов появился в зале первым. Его за руку придерживал тренер — настолько бойца истощила весогонка. Дамир показал на весах 163,5 фунта (74,16 кг). Таким образом, он превысил лимит на 3,4 кг. Исмагулов нашел в себе силы, чтобы попозировать фотографам (показал бицепс), но из зала вышел также в сопровождении тренера. После взвешивания стало известно, что Дамир не был допущен до боя. На UFC 267 он должен был подраться с Магомедом Мустафаевым.

Чимаев, наоборот, пришел на «вешалку» последним. Хамзат полностью разделся, после чего его прикрыли полотенцем. «171,5 фунта» — объявил комментатор Джо Аник, а затем добавил, что бойцу дан еще один час, чтобы согнать лишние 0,5 фунта. Для рейтингового бойца в полусреднем весе лимит — 171 фунт (77,56 кг), а 0,5 фунта — это 230 граммов. При этом во время взвешивания Чимаев касался полотенца. Это бойцовская хитрость — так можно «скинуть» несколько сотен граммов, а порой и пару килограммов (если схватиться за полотенце покрепче).

Пару килограммов Чимаев скинул при повторной попытке — когда чуть ли не держался за полотенце. Весы показали 166 фунтов — 75,3 кг. То есть за час Хамзат якобы скинул 2,26 кг, что физически в его ситуации просто невозможно. Бойцы попросили взвеситься еще раз — и все повторилось. Организаторы сделали вид, будто что-то не так с весами. Но, очевидно, осознали, в чем истинная проблема, поскольку, когда Чимаев взвешивался в четвертый раз, его попросили поднять руки. Хамзат сделал вес, показав требуемые 77,6 кг, и сумел обойтись без штрафа.

Коснуться полотенца руками на взвешивании — известный трюк среди бойцов. Так в скандал угодил знаменитый Даниэль Кормье в 2017 году перед боем с Энтони Джонсоном. В интервью Ариэлю Хельвани он потом объяснил, что придерживал полотенце, поскольку думал, что сотрудники атлетической комиссии его не держат, и вообще из-за весогонки плохо понимал, что происходит.