«Определенно будем вести с ним дела». Дана Уайт собрался встретиться с Хасбиком

Самое интересное, что было на пресс-конференции перед UFC 267 в Абу-Даби.

В пресс-конференции приняли участие президент UFC Дана Уайт и участники боев основного карда — Ян Блахович и Гловер Тейшейра, Петр Ян и Кори Сэндхаген, Ислам Махачев и Дэн Хукер, Александр Волков и Марчин Тыбура, Хамзат Чимаев и Ли Джинлианг, Магомед Анкалаев и Волкан Оздемир. Мероприятие было открыто для болельщиков, так что во время пресс-конференции раздавались выкрики «Петр Ян чемпион» (на русском) и «Ислам!» (так постоянно кричала, по всей видимости, местная фанатка российского бойца).

Дана Уайт

Вопрос: Хасбулла в городе. Стоит ли нам ожидать бой с участием Хасбуллы в UFC?

Уайт: У нас с ним будет встреча на этой неделе. И это одна из моих самых важных встреч. Не знаю, будет ли он драться в UFC, но мы определенно будем вести с ним дела.

Вопрос: Что нового привносят российские бойцы в UFC, и как они меняют шоу?

Уайт: Мне нравятся такие ивенты как этот. Дело не только в России. Мы собрали крутейших бойцов со всего мира, которые прилетели сюда, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Этот спорт действительно становится глобальным. У нас собраны сильнейшие бойцы из разных стран, которые дерутся, чтобы выяснить, кто из них лучший в буквальном смысле в мире, а не только в США, Бразилии или здесь.

Вопрос: Неужели в бойцах из России нет чего-то особенного?

Уайт: Я думаю, что в любом есть что-то особенное. Откуда бы он ни был... Этот парень понимает, о чем я говорю и что имею в виду? Считаю, что это крутая вещь в нашем спорте. У нас выступают самые крутые бойцы со всех уголков мира. Счастлив находиться здесь в Абу-Даби, и в эту субботу мы выясним, кто окажется сильнее — Россия, Бразилия или Польша. Понимаете? Нет ничего круче этого.

Петр Ян — Кори Сэндхаген

Вопрос Яну: У Кори много досрочных побед, он нестандартно двигается. Вы, как выходец из бокса, как бы оценили его стиль?

Ян: Я вижу, что он делает много лишних движений. Вижу, где его смогу поймать.

Вопрос Яну: На открытой тренировки вы нанесли удар коленом в голову, когда ваш тренер был в партере. Чья это была идея, и почему вы это сделали?

Ян: Этот удар теперь всегда со мной (улыбается).

Вопрос Яну: Также на открытой тренировке вы устроили сибирский перформанс. Мы поняли, что удар коленом — это отсылка к прошлому бою. А вот подушки, которые вы бросали в зрительных зал — это намек на следующий бой? Вы мягко стелите Кори и хотите отправить его спать?

Ян: Подушки были для зрителей, а так, конечно же, я хочу отправить его спать. Это несомненно.

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Вопрос Чимаеву: На медиа-дне вы пообещали съесть соперника. В ответ он говорит, что с нетерпением ждет этого боя, что это будет поединок пиявки против волка (Пиявка — прозвище Джинлианга, Волк — прозвище Чимаева. — Прим. «СЭ»). Ваши мысли по этому поводу?

Чимаев: Я съем его.

Вопрос Джинлиангу: Хамзат на волне хайпа. Чем вы отличаетесь от его предыдущих оппонентов?

Джинлианг (через переводчика): О Хамзате все говорят. Нас ждет отличный поединок. Я знаю, что он — волк, а я — пиявка. Знаю, что мы оба голодны до побед.

Хамзат — переводчику Джинлианга: Ты переводишь неправильно, брат. Он сказал, что съест меня.

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Вопрос Махачеву: В Абу-Даби есть ощущение, что вы будто бы дома?

Махачев: Думаю, что нахожусь на своей территории. Многие мои соотечественники — из моей страны, из моей республики — смогут приехать сюда и поболеть за меня.

Вопрос Хукеру: Есть ли ощущение, что придется драться на вражеской территории?

Хукер: Вы должны быть готовыми ко всему в этой игре. Когда я дрался в главном событии у себя на родине, были другие ощущения и другое давление. Знаю, что есть люди, которые будут болеть за меня здесь, но в целом можно сказать, что я на вражеской территории.

Вопрос Хукеру: Что вы думаете о возможном бое с Хасбуллой, который пригрозил разбить вас вдребезги?

Хукер: Ха-ха. Весело. Теперь я уж точно популярен, раз уж Хасбулла обо мне говорит.

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В конце пресс-конференции Дана Уайт призвал зрителей поздравить с днем рождения Гловера Тейшейру, спев Happy Birthday To You — 28 октября бразильцу исполнилось 42 года. Если он победит Блаховича, то станет первым, кому удалось впервые стать чемпионом UFC после 40 лет.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ 30 октября.