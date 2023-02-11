Почему Хабиб и Махачев всегда размазывают джитсеров? Объясняет их бывший тренер-бразилец по БЖЖ

Большое интервью.

В ноябре «Спорт-Экспресс» делал большое интервью с бывшим тренером АКА по джиу-джитсу, черным поясом Леандро Виейрой. Он работал с Хабибом в калифорнийском зале с 2012 года и успел хорошо изучить преимущества дагестанского стиля перед другими школами партера в ММА.

Мы долгое время не публиковали это интервью, потому что хотели сделать вторую часть, и уже тогда довести его до публики, но, к сожалению, за все эти месяцы нам так и не удалось выловить у Леандро свободные час-полтора.

Поэтому выкладываем ту половину, что сделали в ноябре. В ней тоже немало интересного, Виейра детально объяснил грэпплинг-силу Хабиба и его команды, будучи сам представителем классической школы бразильского джиу-джитсу. А такое мнение ценно вдвойне.

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«Нас, джитсеров, всегда учат работать в партере расслабленно. А Хабиб и Ислам все делают с силой и давлением. У них особенная изометрия»

— Как бразилец, черный пояс по джиу-джитсу, были ли вы удивлены, как легко Ислам выиграл у Чарльза Оливейры?

— Честно, нет. Зная Ислама и Хабиба, зная их План Отца, я примерно такого результата и ожидал. Хабиб уже показал в свое время, как доминировать в поединке. Ислам находился в одном тренировочном процессе с ним, и сам очень хорошо понял эту игру. Я нисколько не удивлен результатом и не думаю, что Ислам в принципе потеряет пояс. Он будет держать его до тех пор, пока у него будет желание выступать.

Я как-то давал интервью бразильским медиа и рассказывал там, насколько удивила меня физическая мощь и изометрия этих ребят, Хабиба и Ислама. Насколько у них сильные руки, насколько плотно они работают в позициях, не оставляя пространства. Все очень туго, плотно и очень жестко. И очень естественно у них все это получается! Это просто другой уровень. Мы, джитсеры, учимся тому, чтобы уметь расслабляться, работать свободно, а они все делают с силой. Я не знаю, это какая-то самбистская тема что ли, где тебе нужно такое приложение силы и изометрии. Иногда, когда я работал с ними, мне казалось: «Ага, сейчас он ослабит давление и сделает какое-то перемещение». Но нет, они ничего не ослабляют. Они способны применять огромную силу и мощь в этих позициях, вы же видели ручной треугольник Ислама. Как правило, человеку требуется больше времени для развития приема, чтобы заставить соперника постучать. Но Исламу не понадобилось это время, он все сделал гораздо быстрее.

Я, кстати, не уверен, что тут все упирается в силу, тут, скорее, распределение веса. Я работал с Хабибом, Исламом, и у них есть вот эта тема из самбо, они размазывают тебя своим давлением. Для них это очень естественная работа. Если я буду пытаться тягаться с ними наравне, то просто устану. Я не могу так работать, а для них это привычно. Думаю, это идет от занятий борьбой и самбо всю жизнь, у борцов есть этот жесткий контроль, особенно когда они берут в замок твой корпус.

— Вы могли выходить из удушающих захватов Хабиба, когда делали отработки с ним?

— Да, потому что я тренер, и он давал мне выходить из них (смеется). Он очень скромный парень, и мне это нравилось в нем. Мы прибыли с ним в AKA в одно время, я как тренер, он как боец, и с того момента до нашего последнего дня работы с ним он всегда был одним и тем же человеком, никогда не менялся. Всегда скромный, всегда открыт к узнаванию нового, всегда уважительный. И потом я выходил из его удушающих, он всегда был любезен ко мне.

Я помню нашу первую встречу с ним, помню, как по нему сразу было понятно, какой он пахарь и насколько он был уверен в том, что будет чемпионом. Его манера разговора, его отношение к делу, его тренировки — все в нем выдавало будущего чемпиона. Я помню, как мы обсуждали с ним какие-то нюансы, и он говорил: «Тренер, мне не нравится эта позиция, мне это не подходит», но потом, по мере обсуждения и анализа, он мог изменить свою позицию: «Да, тренер, я понимаю, что мне нужно разучить эту позицию, мне нужно меняться». И он менялся и становился в итоге лучше.

Но даже когда Хабиб только пришел в АКА, у него уже был очень сильный партер. По сути, у него уже было все, что нужно в грэпплинге, я лишь помог ему сделать сильнее какие-то позиции. И у всей его команды, за счет базы самбо и борьбы у них уже был очень хороший партер. Помню, я даже как-то говорил в шутку Хабибу и другим ребятам в его команде: «Вам, парни, стоило бы выступить на ADCC, и я не удивился бы, если бы выиграли его». Учитывая то, насколько они сильные физически и сколько времени уделяют партеру...

Может быть, они были бы сбиты с толку правилами ADCC, потому что там специфические правила, но технически они показали бы себя там хорошо. Поэтому я и не удивлен, что Ислам побил такого потрясающего оппонента, Чарльза Оливейру, черного пояса по джиу-джитсу. Я тренировался с этими парнями, и знаю, насколько они хороши. Поэтому не был удивлен.

— Вы хоть раз видели в зале, чтобы кто-то засабмитил Хабиба?

— Честно, нет, никогда не видел (смеется). Я видел, как Хабиб попадал в тяжелые позиции, но выбирался из них. А чтобы его засабмитили — я ни разу не видел.

Леандро Виейра (справа). Фото Соцсети

«Хабиб и Ислам выиграли бы золото ADCC. Как минимум были бы в тройке»

— Вы подняли очень интересную тему — что Хабиб и Ислам добились бы успеха на ADCC. Давайте разовьем ее. Если мы сейчас заявим на ADCC пикового Хабиба и Ислама Махачева — они реально смогут выиграть там золото? На турнире, где выступают все эти монстры калибра Гордона Райана и прочих?

— Зависит от того, насколько они адаптируются и привыкнут к правилам ADCC. Потому что ADCC — это далеко не только техника, нужно понимать их правила и выработать хорошую стратегию. Я не знаю, с какими трудностями столкнутся Ислам и Хабиб, пытаясь адаптироваться к этим правилам, но по технике и по своему стилю... я бы не удивился, если бы они выиграли золотые медали. В тройке призеров они бы точно были. Потому что у них очень агрессивный стиль, они охотятся за сабмишенами и при этом очень сильны в защите.

Главным вызовом для них были бы оппоненты, которые лучше адаптированы к правилам ADCC. Вот такие ребята могли бы их обыграть, потому что Ислам и Хабиб не понимали бы какие-то местные нюансы. Потому что там нельзя стягивать гард, иначе тебя лишат балла. Много таких нюансов. Но технически пиковый Хабиб и Ислам очень хорошо бы себя показали. Я бы поставил на них свои деньги.

Хабиб и Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Ислам перед боем с Оливейрой сделал громкое заявление, что у многих бойцов фейковые черные пояса. Например, усомнился в черном поясе Дастина Порье. И скажу вам по секрету, что у нас в России даже существовал мем, что Дастин купил свой черный пояс в подземном переходе. Можете сказать как профи — тянут ли навыки Порье на черный пояс?

— Я не хочу высказываться неуважительно о чужом уровне джиу-джитсу или о том, как он был повышен в каком-то поясе. В высказывании Ислама есть правда — действительно, есть много черных поясов, которые не должны быть черными поясами. Вот даже посмотрите бой Чендлера и Порье. Это ведь, по сути, лучшие бойцы дивизиона, два самых громких имени в этом дивизионе, и взгляните на их грэпплинг. Может быть, на меня сейчас обидятся, но если вы придете в мою академию БЖЖ, в детскую секцию, то увидите, что даже у моих учеников-детей лучше контроль из бэк-маунта, чем у Майкла Чендлера. Он даже не смог обвязать ногами корпус Порье, хотя забрал у него спину. И в итоге он и проиграл бой из-за дефицита навыков в партере. Я не могу понять, как у бойца такого уровня нет навыка надеть со спины «рюкзак» и применить удушение сзади. Невероятно, что мы добрались до такого уровня развития ММА и у многих бойцов до сих пор такой дефицит навыков в джиу-джитсу.

— Хабиб как-то говорил, что много взял в навыках контроля сверху у Люка Рокхольда. Вы работали с ними двумя — что именно Хабиб перенял у него?

— Люк тогда был коричневым поясом по джиу-джитсу и у него был лучший контроль сверху в нашем зале. Хабиб... если вы посмотрите, что он делал в партере в конце своей карьере — отличалось от того, что он делал в начале. Сначала он был граунд-энд-паундером, а потом превратился в человека, который навязывает контроль сверху и сабмитит. И я наблюдал эту его эволюцию. У Люка же этот стиль, к которому пришел Хабиб, был с самого начала. Он ему подходил более естественно. Контролировать сверху, перетекать из позиции в позиции, объезжать соперника. Если вы помните бой Люка против Лиото Мачиды — этот поединок является его визитной карточкой, он показывает, насколько Люк был хорош в контроле сверху. Он сам пришел из джиу-джитсу, и многие нюансы в топ-контроле принес оттуда.

Я помню, как объяснял ребятам в зале эти вещи, и Люк говорил мне: «Леандро, ты зачем раскрываешь мои секреты?» (смеется). У Люка было позиционное джиу-джитсу, прежде чем идти за самбишеном, ты должен установить контроль. Топ-контроль помогает выигрывать раунд за раундом. И поняв эту философию, я понял, на что мне стоит делать акцент, когда я помогаю всем этим ребятам. Давайте добиваться контроля на земле, давайте делать KC, контроль колена. Когда мы контролируем колено, мы контролируем бой. Поэтому когда Хабиб отмечает вклад Люка в него, он имеет в виду как раз этот принцип. Люк делал это в АКА с самого начала, он был сильнейшим среди нас в контроле сверху.

Хабиб и Люк Рокхольд. Im the Bay, Фото Соцсети

Он просто был в особом потоке, когда находился сверху, просто летал — со спины в хаф-гард, оттуда в боковый контроль, оттуда в маунт и так далее. Лиото Мачида в том бою просто выдохся под такой работой, пытаясь выбраться из этих позиций. Когда Мачида прекращал двигаться, Люк начинал бить его и снова заставлял двигаться-двигаться-двигаться, пока тот не обессилел. Тот поединок был первый раз, когда у меня открылись глаза как у джитсера, и я понял, как я могу выигрывать схватки за счет вот этого постоянного позиционного давления. Не искать сабмишен, а заставлять оппонента постоянно искать выходы из позиций и изматывать себя этим. Хабиб освоил этот стиль и смог применять его, нанося еще больше ущерба и тем самым тотально контролируя бой. То, как он это делал, — это просто потрясающе.

Отличие Хабиба от Люка в том, что Хабиб всегда мог придерживаться Плана Отца, а Люку удалось это сделать только в бою против Мачиды и Уайдмана, потом мы не видели от него такого давления из топ-контроля.